Кошмар, прокляття, приниження, або Чому Неймар та Мбаппе можуть втекти у Мадрид: реакція світових ЗМІ на ПСЖ – МЮ

Парі Сен-Жермен зазнав ще одного серйозного удару по власних амбіціях, поступившись Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Черговий провал катарського проекту з необмеженими фінансовими вливаннями заполонив перші шпальти світових ЗМІ. Команда Томаса Тухеля, володіючи комфортною перевагою після перемоги на Олд Траффорд, дозволила супернику організувати епічний камбек, який ще довго пригадуватиме не одне покоління фанів Манчестер Юнайтед. Французька преса не підбирала слів, щоб описати вже традиційні для ПСЖ у Лізі чемпіонів "кошмар", "приниження" та "прокляття", тоді як на Туманному Альбіоні оспівують "паризьке диво" з "манчестерською мрією".

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над ПСЖ: грамотна тактика Сульшера, повернення величі "дияволів" та фіаско парижан

L'Équipe: Кошмар

Французьке видання, пригадуючи попередні провали клубу Аль-Хелаїфі у Лізі чемпіонів, вважає, що поразка від МЮ – мабуть, найбільше розчарування за останні десять років. Свіже фіаско ПСЖ, на думку авторитетного ЗМІ, навіть перевершує каталонську ганьбу, коли команда Унаї Емері дозволила Барсі відіграти гостьові 0:4.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – відео голів та огляд матчу

"ПСЖ написав ще одну чорну главу у своїй бісовій історії під назвою Ліга чемпіонів. Після переконливого тріумфу на Олд Траффорд, манкуніанці повернули підопічних Тухеля у жорстоку реальність. Парижани домінували з незрозумілим внутрішнім страхом, наслідком чого став спірний пенальті на останніх хвилинах. Це справжній кошмар. З кожним роком стає лише гірше. Хто ж винен цього разу", – риторичне запитує L'Équipe.

Одним з головних виноватців великої ганьби на Парк де Пренс видання називає Джанлуїджі Буффона, який припустившись жахливої помилки після удару Решфорда, дозволив відзначитись Лукаку. L'Équipe оцінив гру легендарного італійця жалюгідними двома балами.

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Le Parisien: ПСЖ проклятий

Паризьке видання вже просто не знаходить логічних пояснень регулярним невдачам ПСЖ у Лізі чемпіонів:

"Прокляття повертається. Спочатку був неймовірний камбек у 2017-му, а зараз чергова травма після виїзних 0:2. Цей клуб точно проклятий. Навіть якщо ПСЖ дуже добре грає у першому матчі, далі відбуваються якісь незрозумілі речі. Цього разу трапився пенальті імені VAR, який знову позбавив парижан шансу гучно заявити про себе на міжнародній арені. Клуб Аль-Хелаїфі опинився в пекельній реальності наодинці з власними демонами, ментальною проблемою та індивідуальними помилками. Якби хтось написав про схожий перебіг гри за декілька днів до поєдинку, ніхто б не повірив. Зараз виліт ПСЖ виглядає, як справжнє божевілля та сюрреалізм. Це дуже сумно, якщо ти підтримуєш "червоно-синіх", але саме через такі речі усі ми любимо футбол. Тут завжди неможливе можливо".

Le Figaro: Чергове європейське фіаско ПСЖ, який був принижений МЮ

Ще одна популярна французька газета називає містикою крах лігочемпіонівської мрії Аль-Хелаїфі, хоча й не заперечує, що ПСЖ бракує переможного менталітету, яким володіють історичні гранди – Барселона, Баварія, МЮ або Реал.

"Немає неможливої місії", – сказав у вівторок Уле Гуннар Сульшер. Метод Куе (заснований на самонавіюванні)? Можливо... Але підопічні норвезького фахівця довели, що він мав рацію. Попри втрату одразу десятьох футболістів основної обойми Манчестер Юнайтед напіврезервним складом обіграв ПСЖ з рахунком 3:1. Віра у власні сили має величезне значення у будь-якому виді спорту, але на Парк де Пренс також не обійшлось без містики. Після Барселони трапився Манчестер Юнайтед...", – натякає Le Figaro на прокляття парижан.

The Sun: Це був Юнайтед 1999 року

Популярний британський таблоїд після паризького подвигу МЮ проводить аналогію з пам'ятним фіналом Ліги чемпіонів-1999, коли нинішній керманич манкуніанців Уле Гуннар Сульшер приклав руку до епічного камбеку проти Баварії.

"Маркус Решфорд, найкрутіша людина на планеті, вивів Манчестер Юнайтед у чвертьфінал Ліги чемпіонів завдяки реалізованому пенальті у ворота великого Буффона на останніх хвилинах поєдинку. Після цього команди переграли ще декілька хвилин, які, здавалось, тривають цілу вічність. А далі на полі почалось божевільне святкування. Для англійського футболу – це був Юнайтед 1999 року, який обіграв Баварію у фантастичному фіналі. Тодішній герой Сульшер став автором другого великого дива в історії "червоних дияволів", – тріумфує видання.

Daily Mail: Сульшер – сер Алекс Фергюсон 2.0

Норвезький керманич Манчестер Юнайтед, звісно ж, удостоївся порівнянь з найкращим тренером в історії британського гранда сером Алексом Фергюсон, який спостерігав за перемогою рідної команди з трибуни Парк де Пренс.

"Лише Сульшер заслуговує називатись істинним спадкоємцем легендарного шотландського фахівця. Після приходу норвежця МЮ б'є рекорди, першим в історії відігрує домашні 0:2 у плей-офф та перемагає одну з найкращих команд Європи на виїзді. Сульшер – це сер Алекс Фергюсон 2.0. Лише одна людина була спроможна на паризький подвиг – людина, яка стала архітектором легендарного камбеку на Камп Ноу двадцять років тому", – возвеличує Сульшера Daily Mail.

La Gazzetta dello Sport: Драматичний сценарій для еміра Катару

"Схожий розвиток подій було майже неможливо спрогнозувати до старту поєдинку, навіть дивлячись на статистику. Але такий вже футбол – непередбачуваний та безжальний. Манчестер Юнайтед без цілого ряду основних гравців, зокрема, Погба, продемонстрував рішучість, властиву лише великим клубам. Команда Сульшера з неймовірним спокоєм використала помилки Буффона та Керера. Гол Решфорда на останніх хвилинах підтвердив вічне правило – не забиваєш ти, забивають тобі. Емір Катару, який прибув у Париж, щоб персонально привітати гравців ПСЖ з виходом у чвертьфінал, пережив ще один драматичний сценарій. Лігочемпіонівська мрія перетворилась у справжнє табу для його клубу", – зазначає провідне спортивне видання Апеннін.

AS: Неймар та Мбаппе наближаються до Мадриду

Мадридська преса знайшла вигоду для Реала після безславного вильоту Парі Сен-Жермен з Ліги чемпіонів. Видання AS вважає, що дві найбільші зірки французького клубу, розчаровані черговим великим провалом на міжнародній арені, можуть змінити клубну прописку вже наступного літа.

"Вже традиційний провал ПСЖ у Лізі чемпіонів може залишити Аль-Хелаїфі без двох головних зірок команди – Неймара та Мбаппе. Бразилець, який зі сльозами на очах спостерігав за болючою поразкою від МЮ, навряд чи залишиться у Парижі. Теж саме стосується Мбаппе, який може форсувати свій трансфер на Бернабеу. Обоє нещодавно не заперечували, що у майбутньому можуть надягнути футболку королівського клубу, однак цей момент значно ближче, ніж можна було подумати. Флорентіно Перес розпочинає велику перебудову, а зірки ПСЖ – перші у його списку", – пише AS.

Bild: Чи залишиться Мбаппе?

У Німеччині також вважають, що передчасне фіаско ПСЖ у Лізі чемпіонів може спровокувати відтік великих зірок з Парижа. Під прицілом європейських грандів начебто опинився Кіліан Мбаппе, який вже роздумує над зміною клубу.

"Покидаючи Монако заради ПСЖ, молодий французький футболіст заявляв, що його цікавить, насамперед, спортивний проект. Мовляв, тут він може релізувати свою найбільшу мрію – виграти Лігу чемпіонів. Але чи залишиться Мбаппе у Парижі після чергового провалу? Кіліан знову повертається на початок шляху, це потужний удар по його амбіціях. У складі умовних Ман Сіті або Реала чинний чемпіон світу може значно швидше реалізувати власну мрію", – натякає Bild на відхід француза з ПСЖ.

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