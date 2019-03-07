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Аль-Хелаїфі висловив довіру Тухелю після неймовірної поразки від Манчестер Юнайтед

10:00 1076 Читать на русском
Аль-Хелаїфі висловив довіру Тухелю після неймовірної поразки від Манчестер Юнайтед
Томас Тухель / Goal.com

Президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі підтримав керманича команди Томаса Тухеля після прикрої поразки від Манчестер Юнайтед (1:3) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

"Я довіряю тренеру. Подивимось, чи вирішить він щось змінити, чи ні. Та реагувати через один програний матч нам необов'язково.

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Подібні рішення потрібно приймати не зараз, а з холодною головою. Нам потрібно заспокоїтися. Дуже важливо дізнатися думку тренера", – розповів Аль-Хелаїфі в коментарі L'Equipe.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен поступився МЮ після перемоги (2:0) на Олд Траффорд. Єдиний м'яч у складі парижан забив Хуан Бернат, а в складі англійського гранда відзначились Ромелу Лукаку (двічі) та Маркус Решфорд.

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Теги
ПСЖ - Манчестер Юнайтед Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Нассер Аль-Хелаїфі
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