Аль-Хелаїфі висловив довіру Тухелю після неймовірної поразки від Манчестер Юнайтед

Президент французького Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі підтримав керманича команди Томаса Тухеля після прикрої поразки від Манчестер Юнайтед (1:3) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я довіряю тренеру. Подивимось, чи вирішить він щось змінити, чи ні. Та реагувати через один програний матч нам необов'язково.

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Подібні рішення потрібно приймати не зараз, а з холодною головою. Нам потрібно заспокоїтися. Дуже важливо дізнатися думку тренера", – розповів Аль-Хелаїфі в коментарі L'Equipe.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен поступився МЮ після перемоги (2:0) на Олд Траффорд. Єдиний м'яч у складі парижан забив Хуан Бернат, а в складі англійського гранда відзначились Ромелу Лукаку (двічі) та Маркус Решфорд.

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