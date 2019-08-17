Кортрейк с Бацулой победил Андерлехт в результативном матче

Кортрейк победил Андерлехт в 4 туре чемпионата Бельгии (4:2).

Чемпионат Бельгии, 4 тур

Кортрейк – Андерлехт – 4:2

Голы: Мбойо, 53 (пен), 73, Каге, 57, 79, Д'ане – Насри, 26 Влап, 66 (пен)

Состоялся поединок 4 тура чемпионата Бельгии, в котором Кортрейк принимал Андерлехт. На 84 минуте матча на поле в составе хозяев вышел украинец Андрей Бацула.

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В первом тайме Андерлехт вышел вперед благодаря голу Самира Насри. В начале второго тайма Кортрейк забил дважды, однако впоследствии гости восстановили паритет. На 73 и 79 минутах команда Бацулы забила еще дважды и установила окончательный счет в матче.

После 4 тура Кортрейк занимает третье место с 7 зачетными пунктами в активе, Андерлехт – 13-ый и имеет 2 балла.