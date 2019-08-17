Эсеола красивым голом и ассистом помог Кайрату возглавить чемпионат Казахстана, украинец – лучший бомбардир турнира

Состоялся матч 23 тура чемпионата Казахстана, где Кайрат победил Тараз (2:0).

Чемпионат Казахстана, 23 тур

Тараз – Кайрат – 0:2

Голы: Эсеола, 59, Исламхан, 71

Тараз принимал Кайрат в 23 туре чемпионата Казахстана. За гостей на поле вышел украинский нападающий Адеринсола Эсеола.

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В первом тайме команды голов не забивали. На 59 минуте украинец получил мяч у штрафной соперника и пробил из-под трех защитников. Мяч рикошетом перелетел вратаря и попал в ворота.

На 71 минуте Эсеола мягко навесил на партнера, а тот точно пробил в верхний угол ворот. Следовательно, победа Кайрата со счетом 2:0.

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После 23 тура команда украинца возглавляет турнирную таблицу чемпионата Казахстана с отрывом в 1 очко. Кроме того, Эсеола отличился уже 13 голом в текущем сезоне и на 2 гола опережает ближайшего преследователя в гонке бомбардиров.

Гол Эсеолы:

Ассист Эсеолы: