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Кортрейк з Бацулою переміг Андерлехт у результативному матчі

21:20 107 Читать на русском
Кортрейк з Бацулою переміг Андерлехт у результативному матчі
Кортрейк / Сайт клубу

Кортрейк переміг Андерлехт у 4 турі чемпіонату Бельгії (4:2).

Чемпіонат Бельгії, 4 тур

Кортрейк – Андерлехт – 4:2

Голи: Мбойо, 53 (пен), 73, Каге, 57, 79, Д'ане – Насрі, 26, Влап, 66 (пен)

Відбувся поєдинок 4 туру чемпіонату Бельгії, у якому Кортрейк приймав Андерлехт. На 84 хвилині матчу на поле у складі господарів вийшов українець Андрій Бацула.

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У першому таймі Андерлехт вийшов вперед завдяки голу Саміра Насрі. На початку другого тайму Кортрейк забив двічі, проте згодом гості відновили паритет. На 73 та 79 хвилинах команда Бацули забила ще двічі і встановила остаточний рахунок у матчі.

Після 4 туру Кортрейк посідає третю сходинку з 7 заліковими пунктами в активі, Андерлехт – 13-й та має 2 бали.

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Теги
Андрій Бацула Андрій Бацула Андерлехт Андерлехт Бельгія Кортрейк Кортрейк Українці за кордоном
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