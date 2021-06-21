Положительный тест сдал полузащитник Челси Билли Гилмор, сообщает официальный сайт шотландской FA.

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Хавбек вынужден отбыть не менее 10 дней изоляции и точно пропустит завтрашний матч против Хорватии. Шотландцам для продолжения борьбы на Евро нужна исключительно победа. К слову, именно Гилмор был признан лучшим игроком поединка второго тура с Англией (0:0).

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