"Такая стадия, 1/8, – команды уже играют на вылет. Конечно, все хотят побеждать. В чемпионате в ответном матче можешь отыграться, а здесь поединки на вылет – нужно максимально сконцентрироваться, подойти с максимальным настроем на игру.

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Черноморец – непростая команда, там много молодых ребят из Динамо, у которых глаза горят. Легкой игры точно не будет – нужно настраиваться", – сказал Корниенко в комментарии Shakhtar News.

Напомним, поединок мог "моряками" и "горняками" состоится уже сегодня, 27 октября, в Одессе. Начало встречи в 19.30.

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