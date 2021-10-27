"Шахтер? Это очень хорошая, крепкая и боевая команда. Она играет в технический футбол, потому нам придется нелегко. Но как бы то ни было, мы постараемся сыграть достойно. Шахтер в этом году по своему потенциалу достаточно силен. Если говорить о его выступлениях в групповом турнире Лиги чемпионов, то уверен, что игра донецкой команды в нем наладится.

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Кубковые матчи всегда особенные, они отличаются от игр чемпионата. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы показать хорошую игру и победить. С этой целью будем учитывать ошибки, допущенные в матче с Шахтером в чемпионате. Мы их посмотрим, разберем, обсудим, чтобы в матче Кубка Украины их было меньше. В каждом поединке нам хочется выиграть, а как оно будет в этот раз – увидим", – сказал Михайленко в комментарииі meta-ratings.

Поединок между Черноморцем и Шахтером состоится уже сегодня, 27 октября. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, начало встречи в 19:30.

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