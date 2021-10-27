"Така стадія, 1/8, – команди вже грають на виліт. Звичайно, всі хочуть перемагати. У чемпіонаті у матчі-відповіді можеш відігратися, а тут поєдинки на виліт – потрібно максимально сконцентруватися, підійти з максимальним настроєм на гру.

Чорноморець – Шахтар: хавбек одеситів налаштований вибити "гірників" з Кубка України

Чорноморець – непроста команда, там багато молодих хлопців із Динамо, у яких очі горять. Легкої гри точно не буде – треба налаштовуватись", – сказав Корнієнко у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, поєдинок міг "моряками" та "гірниками" відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня, в Одесі. Початок зустрічі о 19:30.

Чорноморець – Шахтар: анонс матчу 1/8 фіналу Кубка України