Корнієнко: Чорноморець – непроста команда, там багато хлопців з Динамо
17:15 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко поділився очікуваннями від кубкового протистояння з одеситами.
"Така стадія, 1/8, – команди вже грають на виліт. Звичайно, всі хочуть перемагати. У чемпіонаті у матчі-відповіді можеш відігратися, а тут поєдинки на виліт – потрібно максимально сконцентруватися, підійти з максимальним настроєм на гру.
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Чорноморець – непроста команда, там багато молодих хлопців із Динамо, у яких очі горять. Легкої гри точно не буде – треба налаштовуватись", – сказав Корнієнко у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, поєдинок міг "моряками" та "гірниками" відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня, в Одесі. Початок зустрічі о 19:30.
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