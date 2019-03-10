Коркишко заработал пенальти в поединке с Эскишехирспором – видео голов и обзор матча

Украинский хавбек Дмитрий Коркишко заработал пенальти в матче 25 тура турецкой Первой лиги.

Турция. Первая лига, 25 тур

Хатайспор – Эскишехирспор – 4:0

Голы: Баг, 2, Айдын, 16, Гур, 73, 85

Хатайспор Дмитрия Коркишко в рамках 25 тура турецкого второго дивизиона дома принимал Эскишехирспор. Украинец сделал свой вклад в победу хозяев.

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При счете 3:0 хавбек ворвался в штрафную гостей, где был сбит. Кайтемель не реализовал 11-метровый, но вовремя среагировал Гур, который и добил мяч в сетку ворот.

Хатайспор находится на 4 позиции в турнирной таблице, набрав 44 очка. Эта строчка дает право сыграть в плей-офф за выход в Суперлигу.

Видео голов и обзор матча по ссылке.