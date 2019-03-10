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Коркішко заробив пенальті в поєдинку з Ескішехірспором – відео голів та огляд матчу

19:20 510 Читать на русском
Коркішко заробив пенальті в поєдинку з Ескішехірспором – відео голів та огляд матчу
Дмитро Коркішко / ФК Хатайспор

Український хавбек Дмитро Коркішко заробив пенальті у матчі 25 туру турецької Першої ліги.

Туреччина. Перша ліга, 25 тур

Хатайспор – Ескішехірспор – 4:0

Голи: Баг, 2, Айдин, 16, Гур, 73, 85

Хатайспор Дмитра Коркішка в рамках 25 туру турецького другого дивізіону вдома приймав Ескішехірспор. Українець зробив свій вклад у перемогу господарів.

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За рахунку 3:0 хавбек увірвався до штрафного майданчика гостей, де був збитий. Кайтемель не реалізував 11-метровий, але вчасно зреагував Гур, який і добив м'яч у сітку воріт.

Хатайспор перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці, набравши 44 очки. Ця сходинка дає право зіграти в плей-офф за вихід у Суперлігу.

Відео голів та огляд матчу за посиланням.

Теги
Відеоновини Ескішехірспор Ескішехірспор Туреччина Хатайспор Хатайспор Українці за кордоном Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко
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