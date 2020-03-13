Копа Либертадорес остановлен из-за коронавируса

Южная Америка вслед за Европой вынуждена отказаться от проведения футбольных соревнований.

КОНМЕБОЛ на своем официальном сайте объявила об остановке текущего розыгрыша Копа Либертадорес.

УЕФА остановит Лигу чемпионов и Лигу Европы, – L'Equipe

Пауза продлится до 21 марта, после чего руководящий орган примет решение о дальнейшей судьбе соревнования. Главный клубный турнир Латинской Америки стартовал в январе и сейчас сыграны только два тура группового этапа. Некоторые страны региона, например, Коста-Рика, уже остановили и свои внутренние чемпионаты.

Напомним, действующим обладателем Кубка Либертадорес является бразильский Фламенго, который в финале одолел Ривер Плейт.

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