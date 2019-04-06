Коноплянка не попал в заявку Шальке на матч против Айнтрахта

Полузащитник гельзенкирхенского Шальке Евгений Коноплянка пропустил матч 28-го тура Бундеслиги против Айнтрахта.

Матч, как и онлайн-трансляция Шальке – Айнтрахт на "Футбол 24", начался в 16:30 по киевскому времени. Гельзенкирхенцы наконец прервали 8-матчевую серию без побед в прошлом туре, однако в гости к ним пожаловал грозный Айнтрахт. Евгений Коноплянка в очередной раз не попал в заявку на матч.

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