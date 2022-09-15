В четверку номинантов вошли Ферран Жутгла, Килиан Мбаппе, Кевин де Брюйне и Джамал Мусиала, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ливерпуль выгрыз победу над Аяксом в ЛЧ, форварды Брюгге чудо-разгромом Порту закрывают Яремчуку путь в основу

Конкурент Яремчука с голом и ассистом стал главным героем разгромной победы Брюгге над Порту. Мбаппе голом поспособствовал победе ПСЖ над Маккаби Х. Де Брюйне (Ман Сити) и Мусиала (Бавария) к качественной игре добавили по ассисту в матчах против Борусии Д и Барселоны.

Добавим, что в первом туре группового этапа ЛЧ лучшим игроком признали Роберта Левандовски.

Шедевр Холанда принес Манчестер Сити волевую победу над Боруссией Д, Севилья не смогла переиграть Копенгагенн