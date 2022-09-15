Конкурент Яремчука сразится с Мбаппе, де Брюйне и звездочкой Баварии за звание игрока недели в Лиге чемпионов
УЕФА объявила список претендентов в голосовании за лучшего игрока 2-го тура группового этапа ЛЧ.
В четверку номинантов вошли Ферран Жутгла, Килиан Мбаппе, Кевин де Брюйне и Джамал Мусиала, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Конкурент Яремчука с голом и ассистом стал главным героем разгромной победы Брюгге над Порту. Мбаппе голом поспособствовал победе ПСЖ над Маккаби Х. Де Брюйне (Ман Сити) и Мусиала (Бавария) к качественной игре добавили по ассисту в матчах против Борусии Д и Барселоны.
Добавим, что в первом туре группового этапа ЛЧ лучшим игроком признали Роберта Левандовски.
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