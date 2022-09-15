До четвірки номінантів увійшли Ферран Жутгла, Кіліан Мбаппе, Кевін де Брюйне і Джамал Мусіала, інформує офіційний сайт УЄФА.

Ліверпуль вигриз перемогу над Аяксом в ЛЧ, форварди Брюгге диво-розгромом Порту закривають Яремчуку шлях в основу

Конкурент Яремчука з голом та асистом став головним героєм розгромної перемоги Брюгге над Порту. Мбаппе голом посприяв перемозі ПСЖ над Маккабі Х. Де Брюйне (Ман Сіті) та Мусіала (Баварія) до якісної гри додали по асисту в матчах проти Борусії Д та Барселони.

Додамо, що в першому турі групового етапу ЛЧ найкращим гравцем визнали Роберта Лєвандовскі.

Шедевр Холанда приніс Манчестер Сіті вольову перемогу над Борусією Д, Севілья не змогла переграти Копенгаген