У групі G в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів провели два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів УЄФА 2022/23, група G

Манчестер Сіті – Борусія Д – 2:1

Голи: Стоунз, 80, Холанд, 84 – Беллінгхем, 56

Копенгаген – Севілья – 0:0

Манчестер Сіті у рідних стінах приймав дортмундську Борусію. Головною персоною на афіші матчу, звісно ж, був Холанд, який вийшов у основі на гру проти колишнього клубу. Очікувалось, що після дублю у ворота Севільї норвежець продовжить свою феєрію.

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Втім, не все сталося, як гадалося. Перший тайм виявився досить нудним, причому у "містян" не було ні моментів, ні навіть влучань у площину воріт. І це при 65% володіння м'ячем. "Джмелі" ж цілком могли відкрити рахунок на 16-й хвилині внаслідок контратаки з пострілом Озкана, однак його із дальньої дев'ятки дістав Едерсон.

В другому таймі Борусія заграла навіть агресивніше. На 52-й хвилині Ройс влетів на лівий край карного майданчика, хитнув Аканджі (колишнього партнера по Дортмунду) й пробив у правий кут. М'яч пройшов поруч з каркасом. На 56-й же Марко завершив атаку гостей закиданням на лінію воротарського – Беллінгхем замкнув його точним ударом головою повз едерсона. 0:1! Шок.

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Цей гол розбудив "містян". Підопічні Пепа Гвардіоли перехопили ініціативу, чому неабияк сприяв оперативний вихід на заміну Фодена, Альвареса й Бернарду Сілви. Ман Сіті притиснув Борусію, хоча до завершальної частини зустрічі в актив господарів можна було занести тільки вривання Холанда на правий кут воротарського з пострілом у ближню стійку. Також було багато напівмоментів, але довгий час "джмелі" тримались.

У повітрі запахло сенсацією, але інтрига була вбита всього за 4 хвилини. На 80-й Стоунз зрівняв рахунок несподіваним ударом з-за меж штрафного, причому м'яч пролетів над вухами голкіпера. На 84-й же Канселу скористався відсутністю тиску захисників, спокійно вирізавши подачу зовнішнім боком стопи – Холанд замкнув її у надзвичайно ефектному стрибку. 2:1! Його шедевр став переможним.

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У паралельному матчі Севілья гостювала в Копенгагені, намагаючись реабілітуватись за розгром від Ман Сіті в 1-му турі. Взагалі, дебютну перемогу в сезоні андалусійці здобули лише на вихідних – і починати нову безвиграшну серію команда не мала права.

Втім перший тайм виявився доволі рівним. Обидві команди мали по два моменти. Нервіонці могли вийти вперед після пострілу Ракітіча з лінії воротарського (вище воріт) та виходу Ен-Несірі віч-на-віч (голкіпер врятував) – данці відповіли ударом Зекі з лівого краю штрафного (над дальньою дев'яткою) і замиканням навісу у виконанні Классена (зависоко). Відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Другий же тайм виявився не таким веселим. Севілья, звісно ж, домінувала, але жодного дійсно гольового моменту у виконанні підопічних Хулена Лопетегі не згадати. Копенгагену взагалі було не до загострення, однак команда Хочолави непогано оборонялась. Зрештою, вона добилася свого – матч завершився без голів.

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