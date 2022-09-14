Лига чемпионов, 2 тур

Ливерпуль – Аякс – 2:1

Голы: Салах, 17, Матип, 89 – Кудус, 27

Байер – Атлетико – 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби, 87

Порту – Брюгге – 0:4

Голы: Жутгла, 15 (пен), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 90

Марсель – Айнтрахт – 0:1

Гол: Линдстрем, 43

Главная неожиданность дня – разгром Порту. Брюгге на выезде разбил португальский гранд. Соболь и Яремчук начали матч в запасе. Похоже, что Роману еще долго придется сидеть на "банке", ведь его конкуренты в фантастической форме. Жутгла и Сова идеально воспользовались своими шансами у чужих ворот.

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Уже в дебюте встречи Ферран откликнулся на пас Камала, заработал пенальти и сам реализовал его. Порту безуспешно пытался отыграться, но в начале второго тайма гости двумя голами закрыли все вопросы. Жутгла отдал долг партнеру – Сова удвоил преимущество. А Сков Ольсен замкнул подачу Мейера.

Кстати, Мейер – конкурент Соболя за позицию. У Эдуарда перспективы тоже не самые лучшие. Украинцы вышли на концовку встречи. Яремчук мог сделать счет неприличным – Рома головой в упор расстреливал вратаря, но тот был на месте. Его работу выполнил Нуса – 4:0.

Брюгге набрал 6 очков и возглавил группу В после двух туров. Вот где настоящая сенсация. В параллельном матче Атлетико проиграл Байеру. Леверкузен был лучше весь матч, а на последних минутах перенес это преимущество на табло. Два гола для партнеров подготовил джокер Фримпонг: сбросил под удар Андриху и разогнал контру для Диаби.

Айнтрахт реабилитировался за поражение в первом туре от Спортинга. Франкфурт сегодня минимально обыграл Марсель. Под занавес первого тайма Линдстрем воспользовался ошибкой французской обороны. Марсель опустился на дно группы D. Айнтрахт разделяет второе место с Тоттенхэмом.

Ливерпуль неделю назад разгромно проиграл Наполи, поэтому не имел права на ошибку дома с Аяксом. Однако гости из Нидерландов создали Клоппу множество проблем. Ливерпуль быстро открыл счет усилиями Салаха и имел еще несколько перспективных случаев, однако Диас и Жота плохо завершили атаки.

Аякс отыгрался, использовав слабое место мерсисайдцев – правый фланг обороны, где недорабатывает Трент. Кудус шикарным ударом забил от перекладины. Такие эпизоды были редкими у ворот Алиссона, а хозяева создавали полумоменты на конвейере.

Давление Ливерпуля усиливалось, преимущество росло. Не хватало только голов. Вышел Нуньес, который энным промахом снова выставил себя посмешищем. Аякс за весь матч нанес 3 удара, однако мог даже вырвать победу, если бы своим шансом лучше воспользовался Блинд.

В конце концов, мерсисайдцы дожали Аякс. Спасительным стал угловой от Цимикаса в конце основного времени. Матип выиграл воздух в штрафной и переправил мяч в сетку. Тадич почти спас гостей, но сфера все же пересекла линию. Трудный успех Ливерпуля, который может придать команде эмоциональный импульс.

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