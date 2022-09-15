В группе G в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов провели два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов УЕФА 2022/23, группа G

Манчестер Сити – Боруссия Д – 2:1

Голы: Стоунз, 80, Холанд, 84 – Беллингхэм, 56

Копенгаген -– Севилья – 0:0

Манчестер Сити в родных стенах принимал дортмундскую Боруссию. Главной персоной на афише матча, конечно же, был Холанд, который вышел в основе на игру против бывшего клуба. Ожидалось, что после дубля в ворота Севильи норвежец продолжит свою феерию.

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Впрочем, все пошло не по плану. Первый тайм оказался довольно скучным, причем у "горожан" не было ни моментов, ни даже попаданий в створ ворот. И это при 65% владения мячом. "Шмели" же вполне могли открыть счет на 16-й минуте вследствие контратаки с выстрелом Озкана, однако его из дальней девятки достал Эдерсон.

Во втором тайме Боруссия заиграла даже агрессивнее. На 52-й минуте Ройс влетел на левый край штрафной, качнул Аканджи (бывшего партнера по Дортмунду) и пробил в правый угол. Мяч прошел рядом с каркасом. На 56-й же Марко завершил атаку гостей забросом на линию вратарской – Беллингхэм замкнул его точным ударом головой мимо Эдерсона. 0:1! Шок.

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Этот гол разбудил "горожан". Подопечные Пепа Гвардиолы перехватили инициативу, чему изрядно способствовал оперативный выход на замену Фодена, Альвареса и Бернарду Силвы. Манчестер Сити прижал Боруссию, хотя до завершающей части встречи в актив хозяев можно было занести лишь врывание Холанда на правый угол вратарской с выстрелом в ближнюю штангу. Также было много полумоментов, но долгое время "шмели" держались.

В воздухе запахло сенсацией, однако интрига была убита всего за 4 минуты. На 80-й Стоунз сравнял счет неожиданным ударом из-за пределов штрафной, причем мяч пролетел над ушами голкипера. На 84-й же Канселу воспользовался отсутствием давления защитников, спокойно вырезав подачу внешней стороной стопы – Холанд замкнул её в чрезвычайно эффектном прыжке. 2:1 Его шедевр стал победным.

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В параллельном матче Севилья гостила в Копенгагене, пытаясь реабилитироваться за разгром от Манчестер Сити в 1-м туре. Вообще, дебютную победу в сезоне андалусийцы одержали только на выходных – и начинать новую безвыигрышную серию команда не имела права.

Первый тайм был довольно равным. Обе команды имели по два момента. Нервионцы могли выйти вперед после выстрела Ракитича с линии вратарской (выше ворот) и выхода Эн-Несири один на один (голкипер спас) – датчане ответили ударом Зеки с левого края штрафной (над дальней девяткой) и замыканием навеса в исполнении Классена (слишком высоко). Отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Второй же тайм оказался не таким весёлым. Севилья, конечно же, доминировала, но ни одного действительно голевого момента в исполнении подопечных Хулена Лопетеги не вспомнить. Копенгагену вообще было не до обострения, однако команда Хочолавы неплохо оборонялась. В конце концов, она добилась своего – матч завершился без голов.

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