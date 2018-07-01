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Коке: Результат матча с Россией несправедлив

22:03 30 Читати українською
Коке: Результат матча с Россией несправедлив
Коке / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Испании Коке прокомментировал поражение от сборной России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Не только я, но и все мои товарищи связывали большие надежды с этим Мундиалем, и очень обидно его покидать без единого поражения, после неудачи в серии пенальти.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Считаю, результат несправедлив: мы контролировали игру, тогда как Россия постоянно держала 11 игроков сзади. Мы сделали все возможное для победы, сражались за свою страну, но, к сожалению, этого оказалось мало. Конечно, мы расстроены тем, что произошло, но жизнь продолжается. Надо пережить этот момент и продолжать работать.

Мой пенальти? Это мое решение, и я несу за него ответственность – тренер тут ни при чем. Это футбол. Все, кто бьет пенальти, рано или поздно промахиваются. Это моя ошибка, но жизнь продолжается", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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