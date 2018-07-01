Коке: Результат матчу з Росією несправедливий

Хавбек збірної Іспанії Коке прокоментував поразку від збірної Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Не тільки я, але і всі мої товариші пов'язували великі надії з цим Мундіалем, і дуже прикро його покидати без жодної поразки, після невдачі в серії пенальті.

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Вважаю, результат несправедливий: ми контролювали гру, тоді як Росія постійно тримала 11 гравців ззаду. Ми зробили все можливе для перемоги, билися за свою країну, але, на жаль, цього виявилося мало. Звичайно, ми засмучені тим, що сталося, але життя триває. Треба пережити цей момент і продовжувати працювати.

Мій пенальті? Це моє рішення, і я несу за нього відповідальність – тренер тут ні при чому. Це футбол. Всі, хто б'є пенальті, рано чи пізно промахуються. Це моя помилка, але життя триває", – цитує футболіста портал Чемпіонат.

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