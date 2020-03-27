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Кобин заявил, где хочет сыграть против Динамо в полуфинале Кубка Украины

17:57 79 Читати українською
Кобин заявил, где хочет сыграть против Динамо в полуфинале Кубка Украины
Василий Кобин / ФК Минай

Главный тренер Миная Василий Кобин поддержал идею проведения полуфинала Кубка Украины против Динамо не на домашнем стадионе клуба.

"Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его могли посетить как можно больше болельщиков, противостояние, надеемся, пройдет на ужгородском стадионе Авангард, трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минае. Тем более, что на Авангарде обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям", – цитирует Кобина официальный сайт УАФ.

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К слову, Минай-Арена способна вместить 1312 зрителей, а стадион в Ужгороде рассчитан на 16000. Поединок Минай – Динамо был запланирован на 15 апреля, но из-за карантина в Украине матч состоится в другую дату. Пока УАФ не определилась с новой датой проведения полуфинальных матчей.

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Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Минай Минай Василий Кобин Василий Кобин
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