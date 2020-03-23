Кополовец озвучил уровень зарплат в Минае

Спортивный директор и игрок Миная Михаил Кополовец рассказал, как изменилась инфраструктура клуба по сравнению с периодом выступлений на любительском уровне.

"Феномен Миная – в желании его футболистов и тренера развиваться. Большинство наших ребят не играли в серьезных клубах. А если кто и был в сильных командах, то не был им нужен. Минай дал всем шанс, и они с большим желанием его используют.

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Минай основали в 2015 году. Тогда была задача хорошо выступить в чемпионате области. Также клуб не отказывался от стремления пробиться во Вторую лигу чемпионата Украины. О Первой лиге никто даже не мечтал. Мы туда пробились и перед этим сезоном ставили своей целью не вылетить из нее. Так случилось, что сейчас мы среди лидеров в Первой лиге, и у нас есть шанс выйти в элитный дивизион.

Сейчас клуб строит тренажерный зал, а в будущем – рекреационный центр с сауной и бассейном. Наш стадион вмещает лишь две тысячи зрителей. В самом начале, когда основывали клуб, никто не думал, что мы будем бороться за выход в Премьер-лигу. Но даже попав в элиту, команда останется в родном Минае. Максимум, на что мы согласимся, – проводить домашние матчи в Ужгороде.

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В Минае можно заработать до 20 тысяч гривен в месяц. А когда команда играла на любительском уровне, ребята зарабатывали до 9 тысяч в месяц. У нас есть ребята, которых клуб вывел в профессионалы. Когда-то они играли на первенстве области и тренировались дважды в неделю. Иногда отпрашивались с тренировок, так как работали. Затем бросили работу, чтобы профессионально заниматься футболом", – цитирует Кополовца Экспресс.

Напомним, Минай сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера, львовского Руха, на 2 очка. Также команда вышла в полуфинал Кубка Украины, где встретится с Динамо.

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