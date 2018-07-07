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Кейн: Не знаю, как назвал бы человека, который ожидает полуфинал Англия – Россия

10:49 40 Читати українською
Кейн: Не знаю, как назвал бы человека, который ожидает полуфинал Англия – Россия
Харри Кейн / Getty Images

Форвард сборной Англии Кейн высказал свое мнение относительно возможного полуфинала Англия – Россия.

"Я не знаю, как бы назвал такого человека, который ожидает полуфинал Англия – Россия на чемпионате мира.

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Я не думаю, что многие люди ожидали увидеть в четвертьфинале именно тот состав команд, который получился.

То же самое можно сказать и про возможные полуфиналы. Конечно же, у игроков и болельщиков есть свои мечты.

Наверное, я бы назвал настоящим мечтателем человека, который сказал бы, что возможен полуфинал чемпионата мира Англия – Россия.

То, что мы видим в соцсетях, вдохновляет нас", – цитирует Кейна Р-Спорт.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
до матча
5
час
:
55
мин
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Швеция - Англия Харри Кейн Харри Кейн Россия Россия
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