Ибрагимович и Бекхэм заключили пари на результат матча ЧМ-2018 Швеция – Англия

Экс-нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович и бывший полузащитник Англии Дэвид Бекхэм заключили пари на результат четвертьфинального поединка Мундиаля между сборными Швеции и Англии.

"Эй, Бекхэм. Если Англия обыграет Швецию, то ужин за мой счет в любой точке мира.

Однако если в этом матче выиграет Швеция, ты купишь мне все, что я захочу, в магазине "Икеа", договорились?" – написал Ибрагимович, обращаясь к Бекхэма

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"В случае победы сборной Швеции я лично посещу с тобой "Икею" и куплю там все, что ты захочешь для твоего нового имения в Лос-Анджелесе.

Однако после победы Англии над Швецией я хочу, чтобы ты пришел на матч английской сборной на стадион Уэмбли в ее футболке и насладился фиш-энд-чипс в перерыве матча", – ответил Бекхэм.

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Напомним, четвертьфинальный поединок ЧМ-2018 Швеция – Англия состоится сегодня, 7 июля. Начало поединка в 17 часов по киевскому времени.