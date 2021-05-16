В воскресенье, 16 мая, были сыграны несколько поединков чемпионата Украины среди команд Второй лиги. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 22 тур

Карпаты Львов – Оболонь-2 – 2:2

Голы: Раделицкий, 12, Лесовик, 90+1 – Прокопенко, 58, Коваленко, 90+5

Удаление: Мудрик, 90+4 (Карпаты)

Реал-Фарма – Таврия Симферополь – 0:3

Голы: Бойко, 33, Барладым, 77, Доля, 87

Удаление: Чмеленко, 26 (Таврия-Симферополь)

Буковина – Рубикон – начало в 16:00

Николаев-2 – Никополь – начало в 17:00

26 тур

Перемога – Энергия – начало в 17:30

Программу игрового дня открыл поединок во Львове, где местные Карпаты на стадионе Украина принимали дублеров Оболони. Команда Любомира Вовчука имела возможность подняться с последней ступеньки Группы А, опустив туда Волынь-2. "Зелено-белым" хватало мотивации и они быстро открыли счет. Юрий Раделицкий блестящим ударом со штрафного поразил правую от вратаря девятку!

Львовяне имели еще моменты – в частности, Степанчук попал в перекладину. Но забили гости – Прокопенко с нескольких метров замкнул передачу пяткой от Руденко. Пропущенный гол завел молодых игроков Карпат. В одном из эпизодов Мудрик дважды полетел в подкат и "вырубил" сразу двух оппонентов, но получил лишь желтую от арбитра.

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В конце концов, "львы" таки забили в компенсированное время. Голкипер Оболони ошибся на выходе, а Роман Лесовик из-за пределов штрафной запустил парашют под перекладину. Победа? Если бы.

Хозяева сами себе привезли гол. Вратарь Оболони-2 пошел на стандарт, львовяне перехватили мяч и могли забивать с центра поля в пустые ворота. Но удару не хватило силы, зато гости организовали свою атаку, которая завершилась фолом Мудрика. Удаление, подача со штрафного и 2:2. Драма на Украине. Это просто нужно видеть – слова излишни.

Карпаты набрали 13 пунктов и на 1 балл оторвались от Волыни-2, покинув последнее место. Оболонь-2 идет 10-й в Группе А – 18 очков.

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Таврия-Симферополь еще в первом тайме матча против Реал-Фармы осталась вдесятером – Чмеленко получил две желтые и досрочно ушел с поля. Но это не помешало гостям забить – отличился Бойко, который сориентировался после рикошета и протолкнул мяч в сетку. Несмотря на игру в меньшинстве, Таврия-Симферополь забила еще дважды. Под занавес поединка Барладым удачно сыграл на добивании, а Доля реализовал быструю контратаку Реал-Фарма идет 10-й, а Таврия все еще на 4-й позиции Группы Б.

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