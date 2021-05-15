Вторая лига, 22 тур

Карпати Галич – Ужгород – 0:3

Голы: Ференцик, 15, Вульчин, 65 (аг), Дуран, 84

Чайка – Волынь-2 – начало в 16:00

Чернигов – Нива В – начало в 16:00

Кривбасс – ГФК Металлург – начало в 17:00

Металл – Балканы – начало в 17:00

День начался с противостояния первой и третьей команды группы А – Ужгорода и Карпат Галич. Победа больше нужна была галичанам, которые имели на матч больше, но отставали от закарпатцев и Подолья на два очка.

Вторая лига: Эпицентр закрутил интригу за повышение в классе, черкасский Днепр переиграл Яруд

Гости открыли счет на 15 минуте. Ференцик с центра поля прорвался к воротам соперника и четко реализовал "буллит". Карпаты ответили своими острыми атаками, однако довести дело до гола не удалось. Зато Ужгород после перерыва закрепил преимущество. Защитник Карпат неудачно прервал прострел и попал в голкипера Вульчина – автогол. Довершил разгром Дуран.

Поражение оставляет Карпатам крайне мало шансов на желанное повышение. Отставание от Ужгорода возросло до 5 очков, от Подолья – два. Эпицентр имеет на два пункта меньше, но целых три игры в запасе.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21