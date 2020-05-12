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Карпаты не могут возобновить тренировки – Санжар рассказал о ситуации во Львове

15:14 26 Читати українською
Карпаты не могут возобновить тренировки – Санжар рассказал о ситуации во Львове
Карпаты / ФК Карпаты

Главный тренер львовских Карпат Роман Санжар рассказал о возвращении команды к тренировкам.

"Во Львове карантин продлили до 15 мая, поэтому мы пока не выходим. Дальше ждем новостей от руководства и дадим команду игрокам.

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Карпаты пока на карантине", – отметил Санжар в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, с 12 мая клубам украинской Премьер-лиги разрешено возобновить тренировки. Карпаты после 24 туров занимают последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.

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