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Карпаты меня продали, чтобы поддержать финансовое положение, – экс-игрок сборной Украины

11:01 80 Читати українською
Карпаты меня продали, чтобы поддержать финансовое положение, – экс-игрок сборной Украины
Василий Кардаш / фото из открытых источников

Бывший полузащитник Карпат и сборной Украины Василий Кардаш рассказал, как оказался в Маккаби Хайфа.

"Я даже не знал, что им подошел. Зимой съездил на просмотр и вернулся себе играть дальше за Карпаты. А уже к концу сезона мне сообщили, что Маккаби все это время за мной следил и предлагает контракт.

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Я был не готов к тому, что мы вернемся к этому вопросу и придется собираться и ехать за границу. Какой была сумма трансфера, не знаю, но мне рассказывали, что Карпаты меня продали, чтобы поддержать финансовое положение клуба", – сказал Кардаш в интервью пресс-службе Динамо.

Напомним, Василий Кардаш стал игроком Маккаби Хайфа в 1994 году, но сыграл за израильский клуб лишь 8 матчей. После этого полузащитник перешел в Черноморец, а уже оттуда перебрался в киевское Динамо.

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Василий Кардаш Карпаты Карпаты Маккаби (Хайфа) Маккаби (Хайфа)
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