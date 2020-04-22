Аренда вратаря Лориса Кариуса в турецком Бешикташе неожиданно завершилась. Немец возвращается на Энфилд.

Голкипер досрочно прекратил сотрудничество с "черными орлами", сообщает NTV Spor.

Кариус досрочно покинул Бешикташ и вернется в Ливерпуль

Бешикташ задолжал Кариусу 1,6 млн евро зарплаты. 26-летний немец обратился в ФИФА, но стамбульцы не смогли убедить вратаря согласиться на выплату долга частями. Взамен тот воспользовался правом одностороннего разрыва контракта. Теперь Кариус должен вернуться в Ливерпуль, поскольку имеет действующий с "красными" контракт.

В нынешнем сезоне кипер-неудачник провел 32 матча во всех турнирах за Бешикташ. Именно неуверенная игра Кариуса стоила Ливерпулю кубка ЛЧ в сезоне 2017/18.

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