Как стало известно Футбол 24, две европейские сборные пытались переманить 18-летнего украинца.

Вратарь юношеской сборной Украины может стать игроком Валенсии – клуб готовится к продаже своей звезды

Словакия была готова заиграть Фесюка за команду U-21, а Хорватия – за U-19. Впрочем, юный голкипер остался верен родной Украине, в составе которой надеется продолжить прогресс. Вратарь выступал за сборную U-17 и уже получал вызов в U-19, хотя на поле пока не выходил.

Напомним, на клубном уровне Фесюк играет за хорватский Хайдук, где его уже подпускают к первой команде.

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