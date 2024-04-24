Украинец вышел на последние 20 минут, поспособствовав разгромной победе 5:0 над Мудриком и компанией. Арсенал по крайней мере временно вернул себе единоличное лидерство в АПЛ.

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"Невероятная работа ребят. Еще 4 финала", – написал Зинченко в соцсетях.

До слова, вже сьогодні конкурент Арсенала – Ліверпуль – проведе дербі на полі Евертона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: впевнена перемога команди Клоппа. Успіх Ліверпуля оцінюють коефіцієнтом 1,43, а на Миколенка і компанію аж 7,36. Нічия – 5,12. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,55, а на відповідний тотал менше – за 2,55.

Арсенал опередил Ливерпуль на 3 очка, а Ман Сити на 4. Правда, у "красных" есть игра в запасе, у "горожан" аж две, поэтому именно они являются теневым лидером чемпионата.

Персонально для Зинченко последние недели не слишком оптимистичны. Он просидел в запасе матчи с Баварией и Вулвз, а против Челси вышел, когда дело уже было сделано партнерами.

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