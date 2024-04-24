Зинченко прокомментировал избиение Мудрика в лондонском дерби АПЛ
Столичная битва между Арсеналом и Челси явно добавила настроения команде Александра Зинченко.
Украинец вышел на последние 20 минут, поспособствовав разгромной победе 5:0 над Мудриком и компанией. Арсенал по крайней мере временно вернул себе единоличное лидерство в АПЛ.
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"Невероятная работа ребят. Еще 4 финала", – написал Зинченко в соцсетях.
Арсенал опередил Ливерпуль на 3 очка, а Ман Сити на 4. Правда, у "красных" есть игра в запасе, у "горожан" аж две, поэтому именно они являются теневым лидером чемпионата.
Персонально для Зинченко последние недели не слишком оптимистичны. Он просидел в запасе матчи с Баварией и Вулвз, а против Челси вышел, когда дело уже было сделано партнерами.
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