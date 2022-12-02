Бразилия встретится с Камеруном в 3 туре группового этапа чемпионата мира 2022 года. Анонс и прогноз на матч подготовил Футбол 24.

Чемпионат мира-2022. 3 тур. Группа G

2 декабря, 21:00. Лусаил, стадион Лусаил Айконик

Главный арбитр: Исмаил Эльфат (США)

Телетрансляция: Суспільне, MEGOGO

Ждем футбольный праздник

Африканские сборные делают этот ЧМ куда более веселым и интересным. Вспомним, как Гана чуть не вырвала ничью с португальцами (2:3) и обыграла Южную Корею (3:2). Как Марокко устроил мини-шоу с канадцами. Как Тунис одолел Францию ​​(и ничего, что они играли резервным составом) и как Камерун оформил камбэк с сербами (3:3).

Конечно, были и менее яркие встречи, но если одна из команд – африканская, будут борьба, эмоции, самоотверженность, ссоры, скандалы. То, за что мы любим футбол. А если добавить к ним латиноамериканскую сборную, особенно ведущую, может быть настоящий футбольный праздник для нейтрального болельщика. Это о грядущей встрече Камеруна и Бразилии.

Коллективы встречались между собой всего пять раз в истории. "Селесао" довольно уверенно одержали 4 победы, "неукротимые львы" всего раз торжествовали. На этом ЧМ подопечные Тите еще не пропускали, одержав на классе победы над Швейцарией и Сербией. Команда Ригобера Сонга уступила "Нати" и расписала ничью с приспешниками Путина, солидно играя в обоих поединках.

Ротация, потери и скандал

Камерун идет почти без потерь. Не сможет Ригобер Сонг рассчитывать только на Андре Онана, с которым не сумел найти общий язык по вратарской тактике. Кипер Интера досрочно покинул Катар и следит за соревнованиями по телевизору.

У Тите ситуация другая. Точно будут отсутствовать три игрока, которые оправляются от повреждений – Алекс Сандро, Данилу и Неймар. Очень вероятно, что он их и так би не привлекал, ведь бразильцы досрочно вышли из группы и планируют провести тотальную ротацию из-за истощения. Об этом пишут все местные медиа и намекает пресс-служба сборной.

В стартовом составе точно выйдет (если, конечно, не будет форс-мажора) Дани Алвес. Самый титулованный игрок мира в 39 лет станет старейшим представителем Бразилии, который сыграет на ЧМ, и наденет капитанскую повязку. На остальных позициях тоже будут изменения. В частности, должны выйти те, кто еще не играл или почти не играл.

Российская ложка дегтя

Казалось, при чем здесь Россия? Но вы, вероятно, слышали о Гаэле Ондуа, играющем в бутсах с флагами Камеруна и захватчиков. У него есть гражданства этих двух стран, но он не раз говорил, что больше чувствует себя представителем террористов и оккупантов.

Все детство он провел в России, а его отец работал в посольстве. О войне в Украине Ондуа, конечно, молчит. На этом ЧМ провел всего 47 минут в двух матчах – без результативных действий.

Ориентировочные составы на матч Камерун – Бразилия

Камерун: Эпасси – Толо, Нкулу, Кастеллетто, Фаи – Кунде, Онгла, Ангисса – Экамби, Шупо-Мотинг (к), Мбеумо.

Бразилия: Эдерсон – Теллес, Бремер, Милитао, Алвес (к) – Гимараес, Фабинью – Мартинелли, Родриго, Антони – Жезус.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Африканскую сборную устраивает только победа и надежда, что в параллельном поединке Швейцария потеряет очки в противостоянии с сербами. Учитывая, что Тите планирует ротацию, у Камеруна могут быть шансы. Мы уже видели, как за эксперименты поплатилась Франция во главе с Дидье Дешамом. "Необузданные львы" пойдут вперед за победой, поэтому у быстрых и технических бразильцев будут свободные зоны. Можно рискнуть и поставить на результативную ничью.