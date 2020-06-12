toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ПЕРВАЯ ЛИГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Маркевич: Район Райо Вальекано – кубло, в котором ненавидят Украину

18:05 72 Читати українською
Маркевич: Район Райо Вальекано – кубло, в котором ненавидят Украину
Мирон Маркевич / фото ФК Днепр

Бывший наставник Днепра, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал очередной провокационный баннер в адрес Романа Зозули от фанатов Райо Вальекано.

"Человека, порядочнее Зозули, я не встречал. В плане порядочности, как у человека и как футболиста, у него все на высшем уровне. Два года я с ним работал и скажу, что редко такие люди встречаются. Это провокация. Все дело рук кучки аферистов.

"Зозуля был и остается е**ным нацистом": фанаты Райо Вальекано снова набросились на украинца

Как-то мы с ветеранами сборной Украины ездили в Испанию, были в его районе Райо Вальекано. Мы там почувствовали их отношение к украинцам. Это кубло, они ненавидят Украину и все, что связано с нашей страной. Мне было все понятно, я убедился в их отношении к Украине. Я не говорю, что там все такие, но какая-то кучка занимается провокациями. Мы там у них выиграли со счетом 6:1.

Следует ли Зозуле покидать Испанию? Испания – это Испания. Сильное государство в мировом футболе. Зачем через кучку придурков портить себе карьеру? Его уважают и любят в Альбасете. Я был в Испании, ездил на игру Альбасете. Роман мне футболку подарил, я передал ее фанату в АТО. Я вижу, как уважают Романа в Альбасете. Он по игре боец, ноги никогда не убирает. Два тайма работает. У каждого футболиста есть шанс, но это зависит только от тренера", – приводит слова Маркевича Meta Ratings.

"Нам остается еще подставить задницу": Зозулю и Ко "ограбили" в Мадриде – тренер слетел с катушек

blog_ava
Теодорчик может вернуться в Динамо
15:34
454
Теги
Испания Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальекано Райо Вальекано Мирон Маркевич футбольные фанаты Зозуля скандал Райо Вальекано
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
5
мин
Ювентус
22:00
Милан
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук