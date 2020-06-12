Маркевич: Район Райо Вальекано – кубло, в котором ненавидят Украину

Бывший наставник Днепра, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал очередной провокационный баннер в адрес Романа Зозули от фанатов Райо Вальекано.

"Человека, порядочнее Зозули, я не встречал. В плане порядочности, как у человека и как футболиста, у него все на высшем уровне. Два года я с ним работал и скажу, что редко такие люди встречаются. Это провокация. Все дело рук кучки аферистов.

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Как-то мы с ветеранами сборной Украины ездили в Испанию, были в его районе Райо Вальекано. Мы там почувствовали их отношение к украинцам. Это кубло, они ненавидят Украину и все, что связано с нашей страной. Мне было все понятно, я убедился в их отношении к Украине. Я не говорю, что там все такие, но какая-то кучка занимается провокациями. Мы там у них выиграли со счетом 6:1.

Следует ли Зозуле покидать Испанию? Испания – это Испания. Сильное государство в мировом футболе. Зачем через кучку придурков портить себе карьеру? Его уважают и любят в Альбасете. Я был в Испании, ездил на игру Альбасете. Роман мне футболку подарил, я передал ее фанату в АТО. Я вижу, как уважают Романа в Альбасете. Он по игре боец, ноги никогда не убирает. Два тайма работает. У каждого футболиста есть шанс, но это зависит только от тренера", – приводит слова Маркевича Meta Ratings.

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