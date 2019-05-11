Кадар отримав травму в поєдинку проти Зорі

Захисник Динамо Тамаш Кадар через пошкодження не зміг продовжити поєдинок проти Зорі.

На 39-ій хвилині матчу 28 туру чемпіонату України між Динамо та Зорею захисник киян Тамаш Кадар зіштовхнувся з хавбеком луганців Владиславом Кочергіним.

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У наслідок зіткнення угорський центрбек отримав травму. Футболіст тримався за задню поверхню стегна та був замінений на Артема Шабанова.

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До слова, наразі у лазареті команди Олександра Хацкевича перебувають Фран Соль, Беньямін Вербіч, Йосіп Піваріч. Тільки починають підпускати до ігор за молодіжну команду після травм Міккела Дуелунда та Артема Бєсєдіна.