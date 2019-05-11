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Кадар отримав травму в поєдинку проти Зорі

11 травня 18:25 131 Читать на русском
Кадар отримав травму в поєдинку проти Зорі
Тамаш Кадар / фото: Футбол 24

Захисник Динамо Тамаш Кадар через пошкодження не зміг продовжити поєдинок проти Зорі.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

На 39-ій хвилині матчу 28 туру чемпіонату України між Динамо та Зорею захисник киян Тамаш Кадар зіштовхнувся з хавбеком луганців Владиславом Кочергіним.

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У наслідок зіткнення угорський центрбек отримав травму. Футболіст тримався за задню поверхню стегна та був замінений на Артема Шабанова.

Дуелунд повернувся після травми на поле та допоміг Динамо U-21 розгромити Зорю U-21

До слова, наразі у лазареті команди Олександра Хацкевича перебувають Фран Соль, Беньямін Вербіч, Йосіп Піваріч. Тільки починають підпускати до ігор за молодіжну команду після травм Міккела Дуелунда та Артема Бєсєдіна.

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Динамо Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо - Зоря
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