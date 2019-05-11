Новичка Динамо сравнили со звездой АПЛ

Нигерийского новичка Динамо Джозефа Окоро сравнили со звездой АПЛ.

Агент новичка Динамо Джозефа Окоро Мухтар Джибрин, который заметил талант юного нигерийца, сравнил его с хавбеком Лестера Вилфредом Ндиди.

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"Горд сказать, что я нашел нового Вилфреда Ндиди для национальной сборной Нигерии. Необходимо немного времени, чтобы нигерийцы увидели настоящего Окоро", – цитирует Джибрина sportscompass.com.ng.

Ранее сообщалось, что вторым тренером киевского Динамо может стать бывший полузащитник Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре.

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