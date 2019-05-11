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Новичка Динамо сравнили со звездой АПЛ

11 мая 12:15 1560 Читати українською
Новичка Динамо сравнили со звездой АПЛ
Джозеф Окоро / ФК Динамо Киев

Нигерийского новичка Динамо Джозефа Окоро сравнили со звездой АПЛ.

Агент новичка Динамо Джозефа Окоро Мухтар Джибрин, который заметил талант юного нигерийца, сравнил его с хавбеком Лестера Вилфредом Ндиди.

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"Горд сказать, что я нашел нового Вилфреда Ндиди для национальной сборной Нигерии. Необходимо немного времени, чтобы нигерийцы увидели настоящего Окоро", – цитирует Джибрина sportscompass.com.ng.

Ранее сообщалось, что вторым тренером киевского Динамо может стать бывший полузащитник Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре.

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Динамо Киев Динамо Киев Лестер Сити Лестер Сити Оньинье Ндиди Оньинье Ндиди Джозеф Окоро Джозеф Окоро
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