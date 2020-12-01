"Не думаю, что завтра мы увидим на поле все атакующее трио, но Мората, вероятно, сыграет. Дибала готовится к субботнему матчу. Аарон Рэмзи является отличной находкой для меня, и он все еще может стать лучшим. Он очень важен для меня и для команды.

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Когда ты выигрываешь, то все в порядке, а если нет, то возникают проблемы, о которых ты даже не думал. Мы работаем над улучшениями. Мы должны проводить все матчи одинаково, как в Европе, так и в Италии. Я бы хотел немного больше стабильности и последовательности, но это нормально, что для этого нужно немного больше времени. Игроки знают, что должны делать.

Я совершенно не волнуюсь. В Беневенто мы играли на победу, но не смогли ее добыть. Соперник сделал все, чтобы этого не произошло. Такое случается. Мы хорошо проанализировали матч и постараемся улучшить игру. После Беневенто я сказал, что нам нужно больше концентрации и желания добывать очки. Мы поговорили об этом и все об этом знаем", – сказал Пирло на предматчевой пресс-конференции.

Заметим, Ювентус будет принимать Динамо уже завтра, 2 декабря, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой итальянцев (2:0).

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