Очередная попытка зацепиться за очки для команды Луческу. Матч, как и онлайн-трансляция Ювентус – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00. Лишь однажды киевляне не проиграли "Старой синьоре", и случилось это именно на ее поле. Динамо продолжает борьбу за Лигу Европы, поэтому главная задача в ЛЧ сейчас – опередить Ференцварош Реброва. Игра с Юве, который за 2 тура до конца пробился в 1/8 финала, по сути ничего особенного не решает, кроме престижа и финансовой составляющей.

Ювентус – Динамо Луческу назвал состав заявки на матч Лиги чемпионов, новая потеря лидера

Ювентус – Динамо: прогноз букмекеров на матч ЛЧ

Явным фаворитом дуэли специалисты Marathon Bet видят туринский клуб. Коэффициент на победу Ювентуса не принесет значительного выигрыша (1,28). Уже ничья станет сенсационным итогом (5,9), а вот в победу Динамо верят еще меньше (13,5). В качестке наиболее вероятного точного счета прогнозируют победы команды Пирло 2:0 (5,5), 1:0 (5,9), 3:0 (7,3) или 2:1 (7,9). В то же время букмекеры не сомневаются, что в матче будет забито минимум 2 гола (1,222).

Если Динамо в УПЛ сохраняет лидерство даже после поражения Шахтеру, то Ювентус уже 5 туров чередует ничьи с победами и делит только 4-6 места. А если бы не техническое поражение Наполи, Роналду и компания могли быть еще ниже. В ЛЧ дела лучше, две выездные победы с уверенным счетом, но дома также огромные проблемы: поражение от Барселоны и вымученная победа над Ференцварошем. Пирло обещал предоставить отдых некоторым игрокам основы после выхода в плей-офф, поэтому не скажешь, что динамовцы в Турине будут совсем без шансов.