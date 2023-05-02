"В 2016 году Павелко назначил Шевченко главным тренером сборной Украины. Он – не глупый человек. Он прекрасно понимал, что у Андрея Николаевича может как выйти, так и не выйти. Тогда же Павелко назначил Мирона Маркевича на должность главы комитета национальных сборных УАФ. Это официально, а неофициально – он пообещал Мирону Богдановичу, что если у Шевы не выйдет в сборной, то главную команду возглавит Маркевич. Если Шевченко решит уйти, следующим тренером будет Маркевич. То есть в любом случае после Шевченко должен был быть Маркевич.

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Когда после Евро-2020 Павелко и Шевченко не договорились о контракте, Андрей Васильевич вступил в переговорный процесс с Сергеем Ребровым. Обещания Маркевичу как-то забылись, и Мирон Богданович оказался на втором месте в виш-листе Павелка. Ребров тогда возглавил Аль-Айн, но посредники в переговорном процессе давали понять, что есть возможность расторгнуть контракт Реброва с клубом без компенсации. Посредники, а они всегда есть, говорили, что это организуют.

Время шло. Переговоры посредников с Аль-Айном никуда не продвигались. Был определен день, когда должен был прийти ответ из Эмиратов. В этот день Павелко назначил встречу Маркевичу. Мирону Богдановичу дали понять, что с Ребровым не договорились, и сборную он возглавит. Маркевич прилетел из Львова, но пока Мирон Богданович был в пути, Андрей Васильевич получил звонок из Эмиратов с радостной новостью – Аль-Айн согласился отпустить Реброва в сборную Украины. И когда Маркевич приехал в Дом футбола, то президент УАФ ему просто сказал что-то вроде: "Мирон Богданович, все нормально. Ребров – главный тренер, а вы дальше возглавляйте комитет сборных".

Маркевич это воспринял как большое оскорбление, потому что работа главным тренером сборной Украины была для него мечтой

Сказать, что Маркевич был в шоке – это не сказать ничего. Он помнит, что кто ему обещал. Маркевич выходит из Дома футбола и тут же на всех сайтах выходит новость (а это был перепечатанный пост из твиттера Игоря Бурбаса) – мол, по инсайдам из УАФ, Маркевича хотели главным тренером сборной, но он не договорился с УАФ по финансовым условиям. Это уже разозлило Маркевича окончательно. Он это воспринял как большое оскорбление, потому что работа главным тренером сборной Украины была для него мечтой. Мечтой, на фоне которой любые финансовые вопросы уходят на десятый план. Маркевич – очень не бедный человек.

Маркевича задело, что кто-то из УАФ слил Бурбасу информацию, которой показывали, что для него деньги якобы важнее сборной. Информационный фон был абсолютно ложным и выгодным УАФ – дискредитировал Маркевича. На самом деле, до финансовых переговоров дело даже не дошло. После этого Маркевич покинул УАФ, а его отношения с Павелко закончились. После этого назначение Маркевича в сборную Украины стало невозможным.

В конце концов с Ребровым тогда не вышло. Насколько я понял, посредники договорились с одним из руководителей Аль-Айна. Но он был не главным руководителем и не согласовал позицию клуба с его владельцем. А владелец был категорически против расторжения контракта, подписанного за месяц-два до этой истории. Он считал это ударом по своей гордости, имиджу, реноме. Так Павелко остался и без Реброва, и без Маркевича. Пришлось в форс-мажорном порядке уговаривать Петракова, которого бы уволили из УАФ, если бы он не выиграл до этого молодежный чемпионат мира", – рассказал Вацко в авторской программе Вацко on air.