Капитан сборной Испании Серхио Бускетс довольно коротко подытожил поражение от Марокко в серии пенальти (0:0, пенальти 3:0) в 1/8 финала катарского Мундиаля.

"Это позор. Все решалось в серии пенальти, самым жестоким способом. Это была сложная игра. Мы пытались истощить их, изменить игру, пытались двигаться.

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Мы потеряли везение в конце самого матча. Если ты не забиваешь три пенальти, то тяжело выиграть. Мы заслуживали победить сегодня и квалифицироваться в четвертьфинал", – цитирует Бускетса сайт ФИФА .

Испания на третьем чемпионате мира не сумела пробиться в 1/4. Марокко, праздновавший победу, встретится с победителем пары Португалия – Швейцария.