Капітан збірної Іспанії Серхіо Бускетс доволі коротко підсумував поразку від Марокко у серії пенальті (0:0, пенальті 3:0) в 1/8 фіналу катарського Мундіалю.

"Це ганьба. Все вирішувалось у серії пенальті, у найжорстокіший спосіб. Це була складна гра. Ми намагалися виснажити їх, змінити гру, намагались рухатись.

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Ми втратили трохи везіння наприкінці самого матчу. Якщо ти не забиваєш три пенальті, то важко виграти. Ми заслуговували на перемогу сьогодні і на те, щоб кваліфікуватись у чвертьфінал", – цитує Бускетса сайт ФІФА.

Іспанія на третьому чемпіонаті світу поспіль не зуміла пробитись в 1/4. Марокко, який святкував перемогу, зустрінеться з переможцем пари Португалія – Швейцарія.

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