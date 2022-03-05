"Это не окончательная санкция": Бонек объяснил, что нужно для окончательного изгнания россиян из структур УЕФА
Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек рассказал о процедуре отстранения российских команд из турниров союза европейских футбольных ассоциаций.
"Исключение российских команд из турниров УЕФА? На сегодняшний день, считаю, это санкция, приемлемая для всех. Это не окончательное наказание, потому что, если будет эскалация действий – появятся дополнительные санкции. О российских командах сегодня вообще не может быть и речи.
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Белорусы могут играть как хозяева на выезде без участия болельщиков. Возможны и другие санкции, но они нуждаются в более сложных действиях. К примеру, чтобы исключить РФ из структур УЕФА – это может сделать только конгресс", – поделился Бонек в комментарии Sportowefakty.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от соревнований под своей эгидой. Ни один из местных игроков или тренеров открыто не осудил преступные действия Путина на территории Украины.
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