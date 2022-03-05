"Исключение российских команд из турниров УЕФА? На сегодняшний день, считаю, это санкция, приемлемая для всех. Это не окончательное наказание, потому что, если будет эскалация действий – появятся дополнительные санкции. О российских командах сегодня вообще не может быть и речи.

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Белорусы могут играть как хозяева на выезде без участия болельщиков. Возможны и другие санкции, но они нуждаются в более сложных действиях. К примеру, чтобы исключить РФ из структур УЕФА – это может сделать только конгресс", – поделился Бонек в комментарии Sportowefakty.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от соревнований под своей эгидой. Ни один из местных игроков или тренеров открыто не осудил преступные действия Путина на территории Украины.

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