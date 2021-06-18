Хавбек сборной Дании и Интера Кристиан Эриксен успешно был прооперирован после ужасного эпизода в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

Датчанин уже покинул больницу после успешного хирургического вмешательства по установлению кардиостимулятора, сообщает официальный твиттер Датской федерации футбола.

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Хавбек уже прибыл в расположение сборной, где обратился к болельщикам национальной команды и заверил, что будет поддерживать своих партнеров по команде в поединке против России. После этого Эриксен отправится домой к своей семье.

Добавим, что хавбек пережил остановку сердца в первом тайме матча против Финляндии (0:1). Поединок датчан против сборной России состоится в понедельник (21 июня).

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