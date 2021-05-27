Форвард Олимпиакоса Юссеф Эль-Араби в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Французский суд упрятал нападающего Олимпиакоса Юссефа Эль-Араби за решетку на один год, сообщает AS.

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34-летний игрок сборной Марокко в 2017-м избил двух несовершеннолетних в Монпелье. Якобы, подростки бросали бутылки в дом, где Юссеф с семьей праздновал завершение Рамадана.

В прошлом сезоне чемпионата Греции Эль-Араби стал лучшим бомбардиром турнира, отличившись 22-мя голами.

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