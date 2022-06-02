"Футболистам все равно, пока им платят деньги. Им хорошо, они ездят на своих машинах и ничего не хотят говорить. Мампасси им показывал фотографии и видео из Киева, Запорожья, Запорожской области, Херсона, а они делали такое лицо...

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Больше ничего они не делали. Он так и сказал: "Пока платят деньги, они спокойны, им все нравится, они ничего не будут говорить", – рассказал Драмбаев в комментарии Профутбол Digital.

Добавим, что нынешний сезон Мампасси начинал в составе Мариуполя, за который сыграл 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним ассистом. Зимой защитник перебрался в столичный Локомотив, где уже отыграл 12 поединков.

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