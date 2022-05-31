Владис-Эммерсон Иллой-Айет, когда-то выступавший за Олимпик, Черноморец и вызывавшийся в молодежную сборную Украины, будет выступать в элитном дивизионе российского чемпионата.

Центральный защитник подписал долгосрочный контракт с Уралом, сообщает официальный сайт клуба.

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Последний год центрбек отыграл в составе СКА-Хабаровск, а теперь решил перейти в другой российский клуб. Ранее Владис-Эммерсон Иллой-Айет, помимо чемпионатов Украины и России, поиграл в первенствах Дании и Гонконга.

Отметим, отец футболиста является конголезцем, а мама – украинка. Иллой-Айет родился в Одессе и вызвался в молодежную сборную Украины, но позже решил выступать за Конго, сыграв 2 матча (1 гол) в футболке национальной команды.

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