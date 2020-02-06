Экс-игрок Металлиста и Черноморца Каплиенко перебрался в Россию

Испания — 6 фев 497
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Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голами
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Динамо добыло 4-ю крупную победу в 2020 году – Де Пена второй день подряд забил суперголУкраина — 6 фев 2017
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Конфлікт Барселона – Мессі: чому найкращий гравець планети погрожує зібрати валізи та піти безкоштовноИспания — 6 фев 1133
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Десятиліття у трясовині, кумир Гвардіоли на чолі та подвійне прокляття еліти: історія Мірандеса – головного дива ІспаніїИспания — 6 фев 238
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Шовковский мог покинуть сборную Украины из-за предложения Офиса Зеленского, – СМИСборная Украины — 6 фев 610