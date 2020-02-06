Экс-игрок Металлиста и Черноморца Каплиенко перебрался в Россию

Бывший защитник Черноморца и Металлиста Александр Каплиенко присоединился к российскому Тамбову.

"Только что подписали контракт с Александром Каплиенко. Срок контракта – два с половиной года", – отметил спортивный директор Тамбова Павел Худяков в комментарии Sport24.

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Ранее сообщалось, что трансфер состоялся на правах свободного агента, а сам игрок работал с новичком РПЛ на сборах в Турции.

Напомним, Каплиенко выступал за МФК Металлург, Металлист, Черноморец в Украине, а также за Динамо Тбилиси и Смолевичи.

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