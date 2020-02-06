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Буряк стал на защиту украинских футболистов, которые едут на заработки в Россию

11:17 113 Читати українською
Буряк стал на защиту украинских футболистов, которые едут на заработки в Россию
Ярослав Ракицкий, / Сайт Зенита

Бывший полузащитник и тренер Динамо Леонид Буряк нашел оправдание для украинских игроков, которые соглашаются на переезд в чемпионат России.

"Я считаю, что футбол не в политике. Тогда нужно вообще сейчас запретить трансферы, причин можно миллион найти.

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Молодого человека приглашают в Россию. Так дайте ему тогда здесь работу, пусть здесь играет. Но он здесь не нужен, здесь нет условий. Это политика, я бы не хотел говорить об этой теме. У каждого человека есть форс-мажорные обстоятельства, которые никто никогда не поймет", – заявил Буряк в интервью Stargorod Sport.

Напомним, легенда Динамо в советские времена успел поиграть и за Торпедо Москва с 1985 по 1986 годы.

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Теги
Украинцы за рубежом Россия Леонид Буряк
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