Неординарна ситуація сталася у матчі 1/32 фіналу розіграшу Кубка Туреччини між Хатайспором та Еюпспором. Основний час зустрічі завершився результативною нічиєю (1:1), а на четвертій доданій хвилині червону картку отримав голкіпер господарів Абдулла Їгітер. Другий воротар зумів не пропустити у двох екстра-таймах, однак на 120-й хвилині також був вилученний.

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На ворота довелось ставати колишньому форваду Манчестер Юнайтед Маме Діуфу. Спочтку 33-річний сенегалець впевнено реалізував свою спробу, а потім своєю впевненістю змусив помилитись двох гравців суперника: в одному випадку сфера полетіла повз рамку, а в другому – м'яч влучив у стійку. В результаті Хатайспор виграв післяматчеву лотерею з рахунком 5:4 та вийшов до 1/16 фіналу, а Діуф став справжнім героєм поєдинку.

Нагадаємо, Маме розпочав професіональну кар'єру у норвезькому Мольде, звідки у 2009-му перейшов у Манчестер Юнайтед, де провів за головну команду лише 9 матчів у всіх турнірах. Згодом він перебрався у Ганновер, а у 2014 році повернувся на Туманний Альбіон у Сток Сіті, де й зажив слави. У 2020-му перейшов у Хатайспор, який нині йде у турнірній таблиці турецької Суперліги третім.

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