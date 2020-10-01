Полузащитник Химок продолжит карьеру в составе Ахмата из Грозного.

Контракт с украинским хавбеком рассчитан на 3 сезона. В составе Ахмата 28-летний Полярус будет выступать под 14-м номером, сообщает официальный сайт чеченского клуба.

Воспитанник Динамо Лесовой: Считаю себя скорее русским – всегда хотел играть за сборную России

Сумма трансфера не разглашается. Напомним, по итогам сезона 2019/20 Полярус помог Химкам подняться в элитный дивизион России, а также стал лучшим игроком и легионером ФНЛ (аналог украинской Первой лиги).

В Украине полузащитник поиграл за Александрию и Динамо (правда, выступал только за вторую команду). Летом 2019-го перебрался в Химки на правах свободного агента.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти