Півзахисник Хімок продовжить кар'єру в складі Ахмата з Грозного.

Контракт із українським хавбеком розрахований на 3 сезони. У складі Ахмата 28-річний Полярус виступатиме під 14-м номером, інформує офіційний сайт чеченського клубу.

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Сума трансферу не розголошується. Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 Полярус допоміг Хімкам піднятися в елітний дивізіон Росії, а також став найкращим гравцем і легіонером ФНЛ (аналог української Першої ліги).

В Україні півзахисник пограв за Олександрію та Динамо (щоправда, виступав лише за другу команду). Влітку 2019-го перебрався в Хімкі на правах вільного агента.

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